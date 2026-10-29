Более 30 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за энергоаварии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии из-за замыканий на ЛЭП произошло в 15 населенных пунктах шести районов Дагестана, сообщает Главное управление МЧС РФ по республике в четверг.

"Поступила информация, что произошло аварийное отключение электроснабжения в 15 населенных пунктах шести муниципальных образований. В результате (...) без электроснабжения остается 7 401 дом, где проживают 30 675 человек, из них - 7 508 детей, 22 социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-восстановительных работ направлены шесть бригад электриков в составе 18 человек и шести единиц техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - к 21:00 29 октября.