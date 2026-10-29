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Гана обсуждает с "Росатомом" строительство АЭС в стране

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Гана проводит переговоры с российской госкорпорацией "Росатом" о строительстве АЭС в стране, сообщил на пленарном заседании саммита "Россия - Африка" президент этой африканской страны Джон Драмани Махама.

"Мы сейчас проводим переговоры с "Росатомом" по строительству АЭС в Гане", - сказал президент.

Это не первые переговоры между сторонами на эту тему. В 2015 году было подписано межправсоглашение по мирному атому.

Ранее сообщалось, что российская госкорпорация "Росатом" рассчитывает на сотрудничество по атому с Эфиопией, Руандой и Замбией. Кроме того, в высокой степени проработки потенциальное сотрудничество по плавучим АЭС с Намибией и Танзанией, "Росатом" также ожидает возможности такой работы с Египтом, сообщал журналистам глава компании Алексей Лихачев в кулуарах форума "Россия - Африка".

В среду, 28 октября, в рамках форума "Росатом" подписал с министерством по вопросам энергетики Тоголезской Республики меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома, речь в перспективе также может идти о плавучих АЭС.

Гана Росатом Алексей Лихачев Африка
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