Москва выразила готовность быть посредником в контактах США и Ирана

Россия может забрать иранский обогащенный уран, если он является препятствием для диалога

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия может сыграть посредническую роль между США и Ираном, если ее попросят о том, заявил в интервью "Аль-Джазире" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия готова посредничать между Ираном и США, если будет запрос, сказал "Аль-Джазире" пресс-секретарь Кремля", - информирует телеканал.

Также он сказал, что РФ готова принять иранский обогащенный уран, если наличие этих ядерных материалов мешает переговорам сторон.

Песков пояснил, что Иран остается регулярной темой в общении Россия и США, стороны обмениваются мнениями по данному поводу. Он добавил, что Москва приложит усилия с целью избежать дальнейшей эскалации ситуации в районе Персидского залива.