Прокуратура начала проверку после остановки канатки с туристами в Домбае

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку информации об аварийной остановке канатной дороги с туристами на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства в четверг.

В результате происшествия на канатной дороге никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной инцидента стала поломка двигателя

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, а также полноте и своевременности мер, принятых администрацией комплекса при ликвидации последствий происшествия.

По результатам проверки при наличии оснований будут реализованы меры прокурорского реагирования, уточнили в прокуратуре.