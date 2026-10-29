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Прокуратура начала проверку после остановки канатки с туристами в Домбае

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку информации об аварийной остановке канатной дороги с туристами на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства в четверг.

В результате происшествия на канатной дороге никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной инцидента стала поломка двигателя

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, а также полноте и своевременности мер, принятых администрацией комплекса при ликвидации последствий происшествия.

По результатам проверки при наличии оснований будут реализованы меры прокурорского реагирования, уточнили в прокуратуре.

На территории Домбая функционирует сеть канатных дорог, в том числе открытые кресельные подъемники, построенные в 1969-1987 годах. Пять очередей кресельных канаток поднимают туристов с высоты 1636 м до 3003 м. Также на курорте работают современные закрытые гондольные и кресельные подъемники Домбай-1 (поднимает туристов с высоты 1590 на 2277 м), Домбай-2 (2277-3008 м), Домбай-3 (3008-3146 м).

Домбай Карачаево-Черкесия КЧР
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