Житель Энергодара погиб в результате атаки БПЛА

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Житель Энергодара погиб в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

Он уточнил, что БПЛА ударил по мужчине 1985 года рождения, когда тот ехал на электросамокате. Он погиб на месте.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.