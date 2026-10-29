Законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета-2027 прошел I чтение

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект № 619-9, который позволяет увеличить расходы федерального бюджета сверх бюджетного правила на 1,5 трлн рублей в 2027 году, устанавливает МРОТ на 2027 год в размере 28 935 рублей, ограничивает предоставление жилья взамен аварийного и вводит учет поступлений на банковские счета при назначении единого пособия.

Законопроект позволяет при формировании федерального бюджета превысить предельный объем расходов, рассчитанный по бюджетному правилу, на 1,5 трлн рублей в 2027 году и на 500 млрд рублей в 2028 году. Согласно пояснительной записке, это необходимо для постепенной адаптации бюджетных обязательств к уточненной базовой цене на нефть.

При формировании бюджета на 2027-2029 годы дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности каждому региону на 2027 год не может быть меньше 90% от размера, утвержденного действующим законом о бюджете на 2026-2028 годы. Регионы также будут обязаны установить на 2027 год нормативы отчислений от НДФЛ в местные бюджеты так, чтобы туда поступало не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета региона от этого налога.

Поправки в закон о таможенном регулировании выделяют товары электронной торговли в отдельную категорию. Они также вводят декларацию на такие товары и институт оператора электронной торговли в соответствии с протоколом к договору о Таможенном кодексе ЕАЭС, подписанным в декабре 2023 года. Законопроект устанавливает требования к операторам и их складам временного хранения. Кроме того, он определяет порядок уплаты таможенных пошлин и внутренних налогов при ввозе товаров, приобретенных физлицами.

Действие закона о базовой стоимости необходимого социального набора приостанавливается до 2030 года. Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан России по гражданским вкладам, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР, а также вкладам в организации госстрахования, которые были открыты физлицами до 1 января 1992 года. Действие данного закона приостанавливается депутатами каждый год начиная с 2003 года в связи с отсутствием источников финансового обеспечения.

В 2027-2029 годах Федеральное казначейство будет взимать плату за выдачу квалифицированных сертификатов электронной подписи. Плата касается работников коммерческих организаций, получающих бюджетные средства с казначейским сопровождением, а также работников госучреждений, госкорпораций и госкомпаний.

Законопроект устанавливает МРОТ с 1 января 2027 года в размере 28 935 рублей в месяц, в 2026 году МРОТ составляет 27 093 рублей, то есть индексация на 2027 год составит 6,8%. С 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года включительно приостанавливаются нормы, по которым МРОТ устанавливается с учетом медианной зарплаты за предыдущий год. Сейчас соотношение МРОТ и медианной зарплаты не может быть ниже 48%. Согласно пояснительной записке, МРОТ предлагается установить исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций. Требование, по которому МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и ниже МРОТ текущего года, сохраняется.

С 1 января 2027 года при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия) будут учитываться суммы, поступившие на счета и вклады заявителя и членов его семьи в банках. Для этого банки будут предоставлять Социальному фонду по его запросу сведения об операциях по счетам граждан, получающих меры соцподдержки или подавших заявление об их назначении, и членов их семей. Законопроект также устанавливает ответственность за разглашение этих сведений. Требования к учету поступивших сумм определит правительство.

Поправки в Жилищный кодекс вносятся, как говорится в пояснительной записке, в целях оптимизации расходов бюджетов регионов. Сейчас при сносе аварийного дома собственник получает за свою квартиру денежное возмещение. По соглашению с властями вместо денежного возмещения собственнику могут дать другое жилье взамен изымаемого с зачетом его стоимости при определении размера возмещения. Эта норма (ч. 8 ст. 32 ЖК) сейчас не содержит ограничений по числу таких замен и условий об отсутствии у собственника другого пригодного для проживания жилья.

Согласно законопроекту, собственник квартиры в аварийном доме сможет получить другое жилье взамен изымаемого только один раз и только при условии, что на дату признания дома аварийным у него нет другого пригодного для проживания жилья - ни в собственности, ни по договору социального найма. В остальных случаях предусмотрено только денежное возмещение. Новая квартира должна быть такой же площади и находиться в том же муниципальном образовании. В другом муниципалитете региона ее могут предоставить только с письменного согласия собственника.

Кроме того, при назначении субсидий на оплату ЖКУ будет учитываться уровень имущественной обеспеченности гражданина. Его установит каждый регион своим законом.

Законопроект также позволяет правительству направлять средства экологического сбора не только на утилизацию отходов, но и на иные цели по своему решению. По данным Росприроднадзора, в 2025 году поступления экосбора составили 21,92 млрд рублей, в 2024 году - 3,77 млрд рублей.