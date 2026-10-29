Законопроект о налоге на сверхдоходы компаний принят в I чтении

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит налог на сверхдоходы ряда компаний. Налог будет определяться исходя из объема добытого полезного ископаемого и превышения его средней цены на мировом рынке над средней ценой за 2025 г.

Проект закона "О налоге на сверхдоходы" (№618-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета.

Согласно проекту, налоговая база будет определяться как произведение объема добытого полезного ископаемого и величины превышения его средней цены в 2026, 2027 и 2028 гг. над средней ценой за 2025 г. При этом для 2027 и 2028 гг. базовая цена за 2025 г. будет индексироваться с коэффициентом 1,1 и 1,21 соответственно. Если прирост цен составит менее 10%, налог взиматься не будет. Налог также не возникнет, если на участке недр не велась добыча в 2025 г.

Налог будет распространяться на товарные руды черных металлов (железо, марганец, хром), цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, сурьма, магний), многокомпонентные комплексные руды, а также горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые и фосфоритовые руды, калийные соли, борные руды), горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды), и полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений).

Ставка налога на сверхдоходы в общем случае составит 30%, а для золота - 20%.

При этом общая сумма нового налога будет ограничена 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом начисленного НДПИ.

Заплатить налог компании должны будут в 2027-2029 годах не позднее 28 апреля, однако законопроектом предусмотрена возможность рассрочки платежей. В случае, если сумма налога к уплате в 2027 году превысит 4% выручки компании от реализации полезных ископаемых, сумма в пределах этой величины подлежит уплате не позднее 28 апреля 2027 года, а сумма превышения - не позднее 28 апреля 2029 года. В отношении налога, подлежащего уплате в 2028 году, аналогичный порядок применяется с использованием величины, равной 5% выручки, при этом сумма превышения также подлежит уплате не позднее 28 апреля 2029 года.

Поступления по налогу на сверхдоходы для горно-металлургических компаний, согласно пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, ожидаются на уровне 200 млрд руб. ежегодно.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.