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Путин согласился с лидерами стран Африки, что международные структуры нуждаются в серьезном реформировании

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия и страны Африки согласны с необходимостью самого серьезного реформирования международных структур, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Согласен с коллегами, что мир серьезным образом поменялся и международные структуры требуют реформирования. Это должно быть, конечно, хорошо проработано, взвешено и согласовано", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.

Как подчеркнул президент РФ, все основные вопросы глобальной повестки "должны приниматься на основе широкого консенсуса". "Сама постановка (такого) вопроса африканскими друзьями абсолютно своевременна и правильна", - отметил Путин.

Путин также подчеркнул: "Вместе мы всячески способствуем укреплению роли африканских государств в мировых делах".

"Выступаем за обеспечение более справедливого представительства африканцев в глобальной системе принятия решений, включая СБ ООН", - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин Африка
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