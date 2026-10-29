В РФ намерены и дальше увеличивать число обучающихся африканских студентов

Африканские партнеры поддержали идею расширения в своих странах сети филиалов российских вузов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия намерена и дальше увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе, заявил президент России Владимир Путин.

"Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе. Хочу сказать, что и нам, России, такая работа нужна и выгодна. Почему? Да потому что люди, которые у нас работали, учились, получали знания, приобретали эти знания и используют их потом в своих странах, ну и, конечно, ориентируются на своих партнеров в Российской Федерации. Это, ну, условно говоря, люди, на которых мы опираемся в этих странах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.

Глава государства отметил, что сегодня в российских вузах получают образование рекордное количество граждан африканских государств - почти 40 тысяч человек. "На 2026-2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тысяч. Кроме того, наши африканские партнеры поддержали идею расширения в своих странах сети филиалов российских вузов, создания новых образовательных центров, способствующих популяризации русского языка, науки и культуры", - добавил Путин.

Президент также отметил, что в рамках саммита было достигнуто полное взаимопонимание его участников о необходимости поддержания на высоком уровне культурных, научных, образовательных, спортивных, туристических и молодежных и других гуманитарных обменов, а также партнерства по линии СМИ.

"По всем этим направлениям взаимодействия со странами африканских наших партнеров, друзей были обозначены конкретные запросы в том, что касается дальнейшей помощи России с подготовкой квалифицированных кадров, трудовых ресурсов, с повышением санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны природы. И российская сторона, конечно же, пойдет навстречу таким пожеланиям", - подчеркнул Путин.