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Путин провел двустороннюю встречу с президентом Намибии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин еще раз поздравил лидера Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву с днем рождения и поблагодарил ее за визит в Москву во время личного праздника.

Путин в четверг после завершения саммита Россия-Африка провел двустороннюю встречу с президентом Намибии.

Нанди-Ндаитва, которая отмечает в четверг день рождения, в начале встречи поблагодарила российского лидера за поздравления.

"Еще раз вас поздравляю", - ответил Путин.

"Спасибо, что сочли возможным к нам приехать в эти дни, когда вы отмечаете свой личный праздник", - добавил он.

В четверг утром перед началом пленарного заседания саммита Россия - Африка Путин поздравил коллегу из Намибии с днем рождения и вручил ей букет цветов.

Нанди-Ндаитва – первая в истории Намибии женщина-президент.

Африка Владимир Путин Намибия
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