Экс-депутата Мурманской облдумы обвинили в госизмене

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель председателя Мурманской областной думы Геннадий Степахно стал фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Указанное лицо, являясь противником специальной военной операции на Украине, выполняло полученное от украинской стороны задание, предусматривающее сбор с использованием своего должностного положения и передачу сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины доверенных ему в связи с осуществлением полномочий депутата документальных материалов в отношении деятельности правительства Мурманской области и инженерных объектов, находящихся на территории региона", - говорится в сообщении.

В УФСБ подчеркивают, что эти данные "могут быть использованы против безопасности Российской Федерации".

В отношении Степахно возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время он отправлен под стражу на два месяца.

Степахно - член КПРФ, кандидат географических наук. В прошлом был генеральным директором Союза рыбопромышленников Севера. В Мурманской областной думе в разные годы входил в состав комитетов по бюджету, финансам и налогам, экономической политике и хозяйственной деятельности, возглавлял комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.