Поиск

Экс-депутата Мурманской облдумы обвинили в госизмене

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель председателя Мурманской областной думы Геннадий Степахно стал фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Указанное лицо, являясь противником специальной военной операции на Украине, выполняло полученное от украинской стороны задание, предусматривающее сбор с использованием своего должностного положения и передачу сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины доверенных ему в связи с осуществлением полномочий депутата документальных материалов в отношении деятельности правительства Мурманской области и инженерных объектов, находящихся на территории региона", - говорится в сообщении.

В УФСБ подчеркивают, что эти данные "могут быть использованы против безопасности Российской Федерации".

В отношении Степахно возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время он отправлен под стражу на два месяца.

Степахно - член КПРФ, кандидат географических наук. В прошлом был генеральным директором Союза рыбопромышленников Севера. В Мурманской областной думе в разные годы входил в состав комитетов по бюджету, финансам и налогам, экономической политике и хозяйственной деятельности, возглавлял комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.

Мурманская область облдума ФСБ Геннадий Степахно госизмена
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Патрушев заявил, что ВСУ совершили за год более ста атак на суда с российскими грузами

Собянин сообщил об уничтожении еще 12 беспилотников

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 194

Закрыты Внуково, Домодедово и Жуковский, Шереметьево работает по согласованию

Регистрировать IMEI привезенных из-за границы смартфонов можно будет бесплатно на сайте "Госуслуг"

 Регистрировать IMEI привезенных из-за границы смартфонов можно будет бесплатно на сайте "Госуслуг"

Саммит Россия-Африка: третий прошел. Успешно

 Саммит Россия-Африка: третий прошел. Успешно

Путин отметил, что вряд ли возможно нанести стратегическое поражение РФ к 2030 году

 Путин отметил, что вряд ли возможно нанести стратегическое поражение РФ к 2030 году

Стубб и Стере сразу предупредили Путина, что говорят с ним не от имени всего ЕС

Минцифры РФ предлагает блокировать сим-карты мошенников и ограничить оформление новых

 Минцифры РФ предлагает блокировать сим-карты мошенников и ограничить оформление новых

Что произошло за день: четверг, 29 октября
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3999 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12645 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов