В Морской коллегии заявили о возможных диверсиях против танкеров с российским ДТ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Британия может организовать провокацию против российско-американской сделки по поставкам дизельного топлива.

"Сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций. В частности, против российско-американской договоренности по поставкам дизельного топлива, которые, конечно же, Лондон не устраивают", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем. Такие риски у нас находятся постоянно в поле зрения", - заявил он.