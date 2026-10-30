Путин продолжит двусторонние встречи с прибывшими на саммит "Россия - Африка" лидерами

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продолжит череду двусторонних встреч с главами африканских государств, прибывшими для участия в третьем саммите "Россия - Африка" в Москве 28-29 октября.

Несмотря на завершение официальной программы форума, в пятницу глава российского государства проведет переговоры с президентами Ганы, переходного периода Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Того, Эритреи, Сомали и Коморских островов, Джоном Махамой, Ассими Гоитой, Мохамедом ульд Газуани, Сальвой Киир Майардитом, Фостен-Арканжем Туадерой, Феликсом Чисекеди, Жан-Люсьеном Квасси Ланьо Сави де Тове, Исайясом Афеворки, Хасаном Шейх Мохамудом и Азали Ассумани.

Как ранее рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, программа двусторонних мероприятий Путина "на полях" саммита была специально спланирована таким образом, чтобы он мог встретиться со всеми приехавшими в Москву руководителями африканских стран.