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Путин продолжит двусторонние встречи с прибывшими на саммит "Россия - Африка" лидерами

В РоссииСаммит Россия-Африка: третий прошел. УспешноСаммит Россия-Африка: третий прошел. УспешноЧитать подробнее

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продолжит череду двусторонних встреч с главами африканских государств, прибывшими для участия в третьем саммите "Россия - Африка" в Москве 28-29 октября.

Несмотря на завершение официальной программы форума, в пятницу глава российского государства проведет переговоры с президентами Ганы, переходного периода Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Того, Эритреи, Сомали и Коморских островов, Джоном Махамой, Ассими Гоитой, Мохамедом ульд Газуани, Сальвой Киир Майардитом, Фостен-Арканжем Туадерой, Феликсом Чисекеди, Жан-Люсьеном Квасси Ланьо Сави де Тове, Исайясом Афеворки, Хасаном Шейх Мохамудом и Азали Ассумани.

Как ранее рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, программа двусторонних мероприятий Путина "на полях" саммита была специально спланирована таким образом, чтобы он мог встретиться со всеми приехавшими в Москву руководителями африканских стран.

Владимир Путин саммит Россия - Африка встречи
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