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Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано возле Южных Курил

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано утром в пятницу в Тихом океане вблизи Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 30 октября в 08:12 местного времени (00:12 мск) с эпицентром в Тихом океане в 102 км восточнее села Малокурильское на о. Шикотан. Очаг залегал на глубине 60 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили на Шикотане силой до двух баллов, тревога цунами не объявлялась.

Южные Курилы землетрясение
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