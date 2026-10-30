Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что движение транспорта временно перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

Губернатор рекомендует воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях или выбрать альтернативный маршрут.