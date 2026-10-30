Поиск

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что движение транспорта временно перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

Губернатор рекомендует воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях или выбрать альтернативный маршрут.

Михаил Евраев Ярославль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На ЗАЭС подтвердили гибель сотрудника из-за украинской атаки

 На ЗАЭС подтвердили гибель сотрудника из-за украинской атаки

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Природный пожар на территории двух округов в Забайкалье ликвидирован

 Природный пожар на территории двух округов в Забайкалье ликвидирован

Песков заявил, что Россия хочет долгосрочного мира на Украине

 Песков заявил, что Россия хочет долгосрочного мира на Украине

Число уничтоженных на подлете к столице дронов увеличилось до 37

Лавров в пятницу начнет работу на встрече глав МИД G20

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в московских аэропортах

 "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в московских аэропортах

Сбито 16 БПЛА, летевших на Москву

Патрушев заявил, что ВСУ совершили за год более ста атак на суда с российскими грузами

Собянин сообщил об уничтожении еще 12 беспилотников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12662 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4007 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов