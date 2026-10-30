Роспотребнадзор создал базовые центры в 11 странах по программе содействия Африке

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Базовые центры в 11 странах Африки и научно-исследовательские центры по противодействию инфекционным болезням в трех странах созданы в рамках первого этапа программы содействия континенту, сообщила "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы работаем на африканском континенте с 2014 года, но программа противодействия развитию инфекционным болезням, программа сотрудничества с Африкой по борьбе с инфекциями, первый этап которой завершается в этом году, показала её невероятную актуальность и эффективность. По истечении трёх лет нам удалось создать базовые центры в 11 странах и в трех странах - совместные научно-исследовательские центры по противодействию инфекционным болезням - в Гвинее, Бурунди и Республике Конго", - сказала она.

По ее словам, за 2023-2026 гг. удалось выстроить взаимодействие и трансфер российских технологий по противодействию инфекциям еще в семи странах Африки, которые крайне заинтересованы в получении таких знаний.

Говоря о развитии сотрудничества между Россией и Африкой, Попова отметила, что результаты этого взаимодействия впечатляющие.

"Мы выстраиваем это взаимодействие и развитие в направлении стратегическом, создавая систему противодействия инфекциям в каждой из стран, соответственно и сообразно тому, что уже есть в странах, и той нормативно-правовой базе, и тому укладу, который в странах существует. И тактическое взаимодействие, когда возникающие риски и угрозы требуют немедленного реагирования. И в первом, и во втором направлении мы достигли хороших результатов", - заключила глава ведомства.

Попова сообщила, что специалисты Роспотребнадзора в рамках реагирования на опасные эпидемиологические ситуации работали в Конго (острая кишечная инфекция, ситуация с оспой обезьян, лихорадка Марбург), в Гвинее и Уганде (ситуация с лихорадкой Эбола). "То есть в течение этих лет практически постоянно мы оказываем помощь, отправляя сформированные бригады наших хорошо обученных специалистов - и ученых, и практиков - для оказания содействия странам", - добавила глава Роспотребнадзора.