Роспотребнадзор будет расширять программу обучения для африканских специалистов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор будет расширять программу обучения для африканских специалистов в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями, сообщила "Интерфаксу" глава ведомства Анна Попова.

"Конечно, мы будем продолжать эту программу и расширять ее в зависимости от потребностей в разных странах. Они очень разные, потому что разные ситуации (...). Мы продолжаем это обучение, это заложено в программу (содействия Африке - ИФ), это порядка 450 специалистов очень высокого уровня, то есть мы эту программу таким образом продолжаем и расширяем", - сказала она.

По ее словам, в рамках стратегического взаимодействия России и Африки Роспотребнадзор создает пул специалистов, практиков и ученых, которых обучает как в странах африканского континента на месте, так и в России на базе российских передовых научно-исследовательских организаций.

Попова отметила, что программа обучения африканских вирусологов и эпидемиологов существует давно, и она разноуровневая. Это может быть недельный курс, который Роспотребнадзор может провести на месте в странах Африки. Курсы в течение недели или двух проходят в институтах в России. Если готовят специалистов высокого уровня, то это несколько месяцев в российских ведущих научно-исследовательских институтах.

"Сложившаяся у нас практика: наши институты Роспотребнадзора обучают специалистов, уже имеющих диплом о высшем образовании. То есть это элемент постдипломного образования. Для нас это важно, мы это поддерживаем. Это люди, которые уже понимают, что и зачем они делают", - отметила Попова.