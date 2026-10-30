Люди смогут покинуть Алешки до 14:00

После начнется раздача гуманитарной помощи

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что жители Алешек смогут покинуть город в автобусах до 14:00 пятницы.

"До 14:00 пройдет возможность людям, которые приняли решение уехать, записаться и сесть в автобусы, а раздача гуманитарной помощи пройдет уже после 14:00'", - сказала Лантратова в эфире "России 24" в пятницу.

Она уточнила, что это было сделано для того, чтобы не создавать большое скопление народа.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже объявил о начале гуманитарной операции в Алешках.

"Гуманитарный конвой начал путь к Алешкам (...). Гуманистический подход и трехстороннее сотрудничество Россия-США-Украина работают", - написал он в соцсети X.