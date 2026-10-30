Лут оценила российский экспорт зерна в 150-220 тысяч тонн в сутки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россия при ограничении логистики в Черном море экспортирует в сутки от 150 тысяч до 220 тысяч тонн зерна, заявила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут.

"На мой взгляд, с учетом того, что Черное море стоит, это прекрасный показатель, спасибо всем большое", - добавила она.

Прогнозировать объем экспорта за весь нынешний сельхозгод она отказалась.

Из-за проблем с логистикой в Черном море прорабатываются альтернативные пути вывоза зерна, в том числе через Балтику.