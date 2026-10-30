Ушаков заявил, что Киев игнорирует призыв Трампа, возобновив попытки ударов по НПЗ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Киев, возобновив попытки ударов по российским НПЗ, игнорирует призывы президента США Дональда Трампа не делать этого, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В очередной раз ослушались. И просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым. Но не слушаются", - сказал Ушаков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Так он ответил на вопрос, действительно ли Киев своими попытками ударов фактически ослушался Трампа.

"Наверное, (они) смелые, потому что Европа по-прежнему поддерживает. Одни вряд ли бы они на это решились", - отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что от США многое зависит в том числе в части трехсторонних переговоров с Украиной.

"Мы планируем именно при посредничестве США проводить трёхсторонние переговоры с украинцами, которые имеют, в общем-то, решающее значение для судьбы всего того, что происходит в эти дни, в эти годы", - сказал он.