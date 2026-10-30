Поиск

Ушаков заявил, что Киев игнорирует призыв Трампа, возобновив попытки ударов по НПЗ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Киев, возобновив попытки ударов по российским НПЗ, игнорирует призывы президента США Дональда Трампа не делать этого, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В очередной раз ослушались. И просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым. Но не слушаются", - сказал Ушаков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Так он ответил на вопрос, действительно ли Киев своими попытками ударов фактически ослушался Трампа.

"Наверное, (они) смелые, потому что Европа по-прежнему поддерживает. Одни вряд ли бы они на это решились", - отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что от США многое зависит в том числе в части трехсторонних переговоров с Украиной.

"Мы планируем именно при посредничестве США проводить трёхсторонние переговоры с украинцами, которые имеют, в общем-то, решающее значение для судьбы всего того, что происходит в эти дни, в эти годы", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Ушаков Украина РФ Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак сообщил об атаках на три российских НПЗ и газохимический завод

В Самарской области при ликвидации последствий атак БПЛА погибли двое

Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

 Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

Началась передача гуманитарной помощи жителям Алешек

В Коми дело о гибели трех человек после пожара в учебном центре МВД дошло до суда

 В Коми дело о гибели трех человек после пожара в учебном центре МВД дошло до суда

Минобороны РФ подтвердило гибель сапера при разминировании в районе Алешек

Омбудсмен РФ сообщила о начале эвакуации людей из Алешек

 Омбудсмен РФ сообщила о начале эвакуации людей из Алешек

Средства ПВО за неделю сбили 6,9 тыс. беспилотников

Ушаков заявил, что гуманитарная операция в Алешках идет нормально

Гендиректор "Дождя" Марк Тен заочно приговорен к пяти годам колонии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4012 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12680 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов