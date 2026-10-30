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Курорт Домбай останется без света 2 ноября из-за ремонтных работ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии 2 ноября утром отключат подачу электроэнергии в курортный поселок Домбай на время ремонта энергооборудования, сообщили "Интерфаксу" в местной администрации.

"Запланировано отключение электроэнергии с 8:00 до 17:00 в связи с проведением плановых работ", - сказал собеседник агентства.

В ООО "Канатные дороги Домбая" агентству уточнили, что из-за ремонтных работ канатные дороги курорта работать не будут.

Домбай - горнолыжный курорт в КЧР, известный с советских времен. На его территории расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тысяч мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Домбай КЧР Карачаево-Черкесия
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