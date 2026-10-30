В ведении вице-премьера Чернышенко будут нацпроекты в сфере туризма и цифровой трансформации

Чернышенко будет курировать Минцифры и Роскомнадзор, а также координировать деятельность АНО "Цифровая экономика"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет курировать национальные проекты "Молодёжь и дети", "Туризм и гостеприимство", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщает пресс-служба правительства.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей своими заместителями. В пресс-службе отметили, что это решение принято "для организации эффективной работы обновленного состава кабмина по выполнению поручений президента, обеспечению экономического роста и технологического развития, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития".

"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко помимо закрепленных за ним вопросов будет осуществлять кураторство над национальными проектами "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство", "Экономика данных и цифровая трансформация государства"", - говорится в сообщении.

Кроме того, Чернышенко уполномочен отвечать за цифровое преобразование государственного управления (за исключением осуществления контрольно-надзорной деятельности в указанной сфере), цифровое развитие, включая создание условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, государственную политику в сфере внедрения, развития и применения технологий искусственного интеллекта.

В ведении Чернышенко также реализация государственных программ, федеральных проектов, межгосударственных и отраслевых программ, инновационных проектов государственного значения в сфере информационных технологий и связи, вопросы государственной политики в области связи, госрегулирование в сфере формирования государственных информационных ресурсов, формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности, государственное регулирование тарифов субъектов естественных монополий в сфере связи.

"В числе министерств и ведомств, которые уполномочен курировать Дмитрий Чернышенко, министерство цифрового развития и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Также он будет координировать деятельность АНО "Цифровая экономика"", - отметили в пресс-службе правительства РФ.