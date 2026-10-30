"Агроэкспорт" оценил потенциал экспорта продукции АПК в Таиланд в $200 млн в год

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - РФ только начинает разворачивать экспорт продукции АПК в Таиланд, его потенциал оценивается в $200 млн в год.

Руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин заявил на II Российско-таиландском инвестфоруме в Бангкоке, что в прошлом году российский экспорт составил $56 млн и это в основном были шкурки ценных меховых животных. "Но мы видим потенциал расширения поставок минимум до $200 млн в год. В первую очередь, за счет наращивания экспорта зерновых, рыбы и морепродуктов, растительных масел, готовых продуктов питания", - сказал он.

Ильюшин сообщил, что в целом в страны Юго-Восточной Азии в 2025 году РФ поставила продукции АПК на сумму более $500 млн. Из них мяса - более чем на $200 млн, зерновых - на $90 млн, растительных масел - на $50 млн, готовой продукции - на $43 млн, рыбы и морепродуктов - на $39 млн.

Так, поставки зерновых в этот регион в значительной степени зависят от спроса со стороны Индонезии. "На максимуме мы отгружали в регион более 2 млн тонн преимущественно пшеницы. В прошлом году объем поставок был меньше, а крупнейшим покупателем стал Вьетнам с объемом импорта 230 тыс. тонн", - сказал он.

По словам Ильюшина, Вьетнам среди стран ЮВА стал и крупнейшим покупателем мясной и молочной продукции - более чем на $200 млн. Основу поставок составляет свинина и субпродукты.

"Несмотря на то что регион ЮВА является крупным производителем растительных масел, в первую очередь пальмового, Россия наращивает свои поставки сюда. В прошлом году было отгружено 39 тыс. тонн подсолнечного масла. Основным покупателем стал Сингапур, но мы видим потенциал в дальнейшем расширении поставок и в другие страны региона", - заявил глава "Агроэкспорта".

Есть спрос в ЮВА на рыбу и морепродукты. "Учитывая потенциал, Россия может существенно расширить отгрузки рыбы и морепродуктов в страны региона", - считает Ильюшин.

По его словам, РФ также поставляет в ЮВА детское питание, специи, кондитерские изделия, корма для животных. Объем экспорта готовой продукции в 2025 году составил $43 млн, крупнейшими покупателями стали Вьетнам и Индонезия.