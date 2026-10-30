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Песков заявил об отсутствии трудностей с согласованием даты встречи по Украине

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Трудностей с согласованием даты трехсторонней встречи по украинскому урегулированию нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков в интервью "Российской газете" в ответ на вопрос, есть ли трудности с согласованием даты начала переговоров.

Он отметил, что процесс согласования продолжается.

"Да, конечно, просто еще не согласовано", - сказал представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября.

Дмитрий Песков Украина
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