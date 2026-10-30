Мурманчан предупредили об использовании мошенниками ИИ-изображения губернатора Чибиса

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Мошенники стали использовать изображение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время видеозвонков гражданам, сообщила администрация Мурманска.

"Зафиксирован опасный вид мошенничества. Злоумышленники совершают видеозвонки пенсионерам, используя сгенерированное нейросетью изображение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса", - говорится в сообщении.

Во время звонка граждан запугивают тем, что они якобы втянуты в мошенническую схему, и обещают помочь. Для этого предлагают соединить абонента с мнимыми сотрудниками ФСБ или других силовых структур, чтобы решить вопрос.

В администрации напоминают, что представители власти, силовых структур не решают вопросы и не проводят расследования по видеозвонкам. Любые просьбы передать данные, перевести деньги или "помочь в следствии" по телефону - это признак мошенничества.