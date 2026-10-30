Захарова назвала неловким участие Польши в министерской встрече G20 в Атланте

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неловким участие главы МИД Польши Радослава Сикорского в министерской встрече G20.

"И это говорит глава МИД страны, не входящей в "двадцатку" и занимающей на этой встрече чужое кресло - место ЮАР. Более неловкого момента в истории даже Сикорского сложно припомнить", - написала в Захарова в своем телеграм-канале.

Так она прокомментировала следующие публикации СМИ: "Глава польского МИД Сикорский назвал "неловким моментом" участие Сергея Лаврова в министерской встрече стран "Большой двадцатки" в США".

Ранее в интервью "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что отстранение ЮАР от "двадцатки" и "навязывание" участия Польши нарушает базовые принципы форума.

"Внутренние трения на форуме лишь продолжают усиливаться. Возьмем, к примеру, текущую ситуацию с отстранением ЮАР, что является само по себе абсурдным и попирает базовые "двадцаточные" принципы, подразумевающие консенсус и коллегиальность", - сказал Бердыев.

Он подчеркнул тогда: "Из этой же "оперы" - навязывание "двадцаточникам" Польши как потенциального нового члена формата, который якобы будет выразителем взглядов Центральной и Восточной Европы. Причем ссылки делаются на страны, что в большинстве своем состоят в ЕС либо пока туда стремятся".