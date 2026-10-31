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Кравцов заявил, что обучение детей с ограниченными возможностями в старших классах могут продлевать не более чем на год

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для старших классов учитывает потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), срок обучения для них может быть увеличен не более чем на год, разрешено также активно применять дистанционные технологии, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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"Стандарт в обязательном порядке учитывает особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, стандартный срок получения среднего общего образования составляет не больше двух лет. Но для ребят с ОВЗ и инвалидов, которые учатся по адаптированным программам, этот период может увеличиваться - но не больше, чем на один год", - сказал Кравцов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, то же самое касается и тех, кто учится в очно-заочной или заочной форме.

"При обучении детей с ОВЗ разрешено активно использовать дистанционные технологии. Главное требование здесь - система должна принимать и передавать информацию в форматах, которые удобны и доступны для таких учеников", - пояснил министр.

Он добавил, что отдельный большой блок - это программа коррекционной работы. "Благодаря ей школьники с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью получают всю необходимую психолого-педагогическую помощь, могут преодолеть учебные трудности и получить поддержку с учетом особенностей своего психического или физического развития", - сообщил глава Минпросвещения.

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы вступает в силу с 1 сентября 2027 года.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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