Минцифры предложило строить дома с инфраструктурой для минимум трех операторов связи

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разработало законопроект, который обяжет девелоперов на этапе строительства или реконструкции многоквартирных домов (МКД) закладывать инфраструктуру для прокладки сетей как минимум трёх операторов связи, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

Соответствующий проект федерального закона, вносящий изменения в закон "О связи" и Градостроительный кодекс РФ, размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 30 ноября. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2028 года.

Согласно сводному отчёту к проекту закона, его реализация потребует от субъектов регулирования затрат в размере более 10 млрд рублей.

"У жителей новостроек появится возможность выбора между несколькими интернет-провайдерами. В России при строительстве и реконструкции многоквартирных домов будет проектироваться и создаваться инженерная инфраструктура, рассчитанная на одновременное размещение сетей не менее трёх операторов связи", - говорится в комментарии пресс-службы Минцифры РФ.

В министерстве заявили, что "зачастую в новостройках доступ в интернет обеспечивает аффилированный с девелопером оператор, что ущемляет права жильцов, которые вынуждены переплачивать за телеком-услуги при отсутствии альтернатив".

"Принятие документа позволит гражданам уже на этапе заселения в новый дом иметь возможность выбора интернет-провайдера. При этом будет учитываться количество домохозяйств в новостройке", - отметили в Минцифры.

Отдельно подзаконными актами правительства будут определены требования к объектам связи, а также необходимое число операторов в доме в зависимости от количества квартир в нем, добавили в пресс-службе Минцифры.

Законодательная инициатива, по мнению ее авторов, позволит каждому новосёлу выбрать наиболее подходящий тариф и качественный сервис, повысить уровень и доступность современных цифровых услуг в новостройках, стимулировать здоровую конкуренцию между операторами, а также синхронизировать развитие сетей связи с комплексным развитием территорий, коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, говорится в комментарии.

"Особое внимание уделяется участию региональных органов власти и органов местного самоуправления. Они смогут активнее включаться в строительство и развитие объектов связи на своих территориях. Это особенно важно в условиях ограниченности пространства внутри населённых пунктов, пригодного для прокладки коммуникаций", - подчеркнули в министерстве.

В Минцифры выразили уверенность, что "принятие законопроекта станет важным шагом к тому, чтобы современные цифровые сервисы были доступны гражданам уже на этапе заселения в новый дом, а создание инфраструктуры связи шло в едином ритме с развитием городов и регионов".

В середине мая прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что стандарт по обеспечению подключения в новых МКД сетей минимум трех интернет-провайдеров может быть введен в течение 1-2 лет. По его словам, также Минцифры и Минстрой ведут работу по доступу нескольких провайдеров в старом жилом фонде. Но в нем сейчас, по мнению министра, "уже достаточно хорошее проникновение".

Президент РФ подписал закон о недискриминационном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД) в апреле 2024 года.

Закон предоставляет возможность подключения оператором связи МКД к интернету на основе утвержденных типовых технических условий и договора с одним из собственников жилья или нанимателем жилья без необходимости принятия решения всеми собственниками. Согласно закону, плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в МКД не взимается. В августе 2025 года правительство утвердило единые правила взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний. Документ, в частности, предусматривает, что УК не могут отказывать провайдерам в доступе в дома.