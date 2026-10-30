Ушаков не исключил, что даты трехсторонней встречи в Абу-Даби будут озвучены уже на этой неделе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что даты трехсторонней встречи в Абу-Даби могут быть озвучены уже на этой неделе.

"Может, и раньше скажу", - сказал Ушаков в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос, могут ли даты быть объявлены на следующей неделе.

"Мы начали вот процесс обсуждения с американцами возможных дат проведения трехсторонних переговоров Россия, США, Украина в Абу-Даби", - отметил представитель Кремля.

"Обсуждаем даты. Это будут ноябрьские даты, конкретно уже начали обсуждать", - добавил он.