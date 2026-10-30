Операторы видят позитив в диалоге с банками об условиях маркировки звонков

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие сотовые операторы продолжают переговоры с банками об условиях заключения договоров о маркировке вызовов и видят позитивную динамику в этом диалоге, сообщили "Интерфаксу" в компаниях.

Ранее в пятницу Минцифры РФ сообщило, что операторы и банки на совещании договорились отложить до 13 ноября блокировку вызовов от кредитно-финансовых организаций, если звонок не будет промаркирован.

"Мы отмечаем позитивную динамику в диалоге с банковским сектором, который прошел при активном участии Минцифры. Ключевым достижением стало то, что все банки, ранее не заключившие соответствующие соглашения, находятся на стадии подписания хотя бы одного договора с оператором связи. Это однозначный сигнал о том, что финансовые организации уже признают правомерность услуги маркировки звонков и необходимость ее оплаты", - заявили в пресс-службе ПАО "Мегафон".

Там добавили, что на прошедшем в пятницу совещании представители банков запросили дополнительный срок в 2 недели для финализации всех необходимых коммерческих условий и их закрепления в контрактах с телеком-операторами.

В ПАО "МТС" заявили, что оператор по просьбе Минцифры продолжает переговоры с банками об условиях маркировки. "Рассчитываем договориться в кратчайшие сроки. Надеемся прийти к решению, которое обеспечивает наши интересы и компенсирует затраты на маркировку", - сказали в пресс-службе МТС.

"Мы в переговорном процессе с участниками рынка", - сказали в Т2.

Закон о маркировке звонков от компаний и ИП вступил в силу больше года назад - с 1 сентября 2025 года. Маркировка является платной для инициатора вызова - вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.

Некоторые крупнейшие банки отказывались от заключения договоров с операторами о маркировке. Из-за этого операторы собирались блокировать звонки от этих банков с 15 октября.

Однако 14 октября Минцифры РФ обратилось к операторам с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован.