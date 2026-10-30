Подготовлены поправки в Кодекс торгового мореплавания, касающиеся возрастного флота

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ, касающиеся возрастного флота; соответствующий проект федерального закона опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Так, по сообщению министерства, планируется ограничить заход в российские морские порты судов старше 50 лет под российским флагом с переходным периодом на срок действия классификационного свидетельства и старше 40 лет - под иностранным.

При этом суда под иностранным флагом старше 30 лет должны ежегодно подтверждать соответствие применимым нормам безопасности и защиты морской среды - документ будет выдавать российский морской регистр судоходства.

По данным Минтранса, такие меры позволят снизить риски аварий и экологических происшествий, а также укрепить позиции российского флага за счет прекращения практики перевода возрастных отечественных судов в иностранные юрисдикции для продолжения работы в перевозках российских грузов.

Оценка судов будет опираться на комплекс показателей: своевременность прохождения плановых осмотров, аттестаций и ремонтов, а также наличие у компаний необходимого страхового покрытия.

Для повышения надежности перевозок предусмотрено распределение ответственности между участниками перевозочного процесса. В договор морской перевозки груза предлагается включать условие об использовании судна, отвечающего требованиям безопасности и имеющего действующее подтверждение освидетельствования. Операторы морских терминалов также будут включены в цепочку обеспечения безопасности судоходства.

По данным министерства, для плавной адаптации участников рынка предусмотрен переходный период. Вступление закона в силу планируется спустя 180 дней после официального опубликования, что даст компаниям время на подготовку к новым требованиям.