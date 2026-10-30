Поиск

Подготовлены поправки в Кодекс торгового мореплавания, касающиеся возрастного флота

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ, касающиеся возрастного флота; соответствующий проект федерального закона опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Так, по сообщению министерства, планируется ограничить заход в российские морские порты судов старше 50 лет под российским флагом с переходным периодом на срок действия классификационного свидетельства и старше 40 лет - под иностранным.

При этом суда под иностранным флагом старше 30 лет должны ежегодно подтверждать соответствие применимым нормам безопасности и защиты морской среды - документ будет выдавать российский морской регистр судоходства.

По данным Минтранса, такие меры позволят снизить риски аварий и экологических происшествий, а также укрепить позиции российского флага за счет прекращения практики перевода возрастных отечественных судов в иностранные юрисдикции для продолжения работы в перевозках российских грузов.

Оценка судов будет опираться на комплекс показателей: своевременность прохождения плановых осмотров, аттестаций и ремонтов, а также наличие у компаний необходимого страхового покрытия.

Для повышения надежности перевозок предусмотрено распределение ответственности между участниками перевозочного процесса. В договор морской перевозки груза предлагается включать условие об использовании судна, отвечающего требованиям безопасности и имеющего действующее подтверждение освидетельствования. Операторы морских терминалов также будут включены в цепочку обеспечения безопасности судоходства.

По данным министерства, для плавной адаптации участников рынка предусмотрен переходный период. Вступление закона в силу планируется спустя 180 дней после официального опубликования, что даст компаниям время на подготовку к новым требованиям.

Минтранс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 30 октября

Лантратова предложила сделать миссии при координации Мелании Трамп регулярными

Квота на визовых работников в 2027 году в РФ может составить 382,8 тыс. человек

 Квота на визовых работников в 2027 году в РФ может составить 382,8 тыс. человек

Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершена

 Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершена

РФ и США начали согласование точной даты переговоров в Абу-Даби

Гуманитарная миссия в Алешках завершается

 Гуманитарная миссия в Алешках завершается

Глава "Росатома" анонсировал встречу с руководителем МАГАТЭ через две недели

Замруководителя Росавиации Андрианова назначена врио главы ведомства

 Замруководителя Росавиации Андрианова назначена врио главы ведомства

Новокуйбышевск подвергся атаке БПЛА, есть жертва и пострадавшие

РСТ отметил рост интереса китайских туристов к Арктике и Пушкину
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12686 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4013 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов