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Вице-премьеры Кожемяко, Никитин и Окладникова включены в президиум правительства

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в состав президиума правительства.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, в президиум включены: вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Ирина Окладникова и вице-премьер Андрей Никитин.

В распоряжении указывается новая должность члена президиума Антона Силуанова - заместитель председателя правительства РФ, министр финансов.

Распоряжением Мишустина из состава президиума исключены бывшие вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Виталий Савельев и Юрий Трутнев.

Олег Кожемяко Андрей Никитин Ирина Окладникова Антон Силуанов
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