Эвакуированных из Алешек жителей доставили в ПВР в Симферополь

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Жителей Алешек, эвакуированных из города в ходе гуманитарной миссии в пятницу, доставили в пункт временного размещения в Симферополе, сообщает телеканал "Звезда".

В настоящее время с ними работают медики, психологи, они общаются с журналистами.

Ранее их вывезли организованной колонной из Алешек по специальному гуманитарному коридору. В миссии участвовали уполномоченные по правам человека в РФ и Верховной Рады Украины.