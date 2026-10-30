Минобороны РФ сообщило о поражении украинской РЛС в Запорожской области

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар дроном "Герань-Сикер" по радиолокационной станции П-18 "Малахит" ВСУ в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили успешное поражение назначенной цели", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, цель поражена в районе села Надия в Запорожской области.

Минобороны распространило кадры удара.