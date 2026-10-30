Поиск

Минобороны РФ сообщило о поражении украинской РЛС в Запорожской области

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар дроном "Герань-Сикер" по радиолокационной станции П-18 "Малахит" ВСУ в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили успешное поражение назначенной цели", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, цель поражена в районе села Надия в Запорожской области.

Минобороны распространило кадры удара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МИД РФ заявил, что сущностные вопросы в отношениях с США не решаются

Лавров сообщил, что у него был неплохой разговор с Рубио

Идея саммита Россия-Китай-США на полях АТЭС находит поддержку в трех столицах

Россия и Южный Судан заключили соглашение о военном сотрудничестве

 Россия и Южный Судан заключили соглашение о военном сотрудничестве

Что произошло за день: пятница, 30 октября

Лантратова предложила сделать миссии при координации Мелании Трамп регулярными

Квота на визовых работников в 2027 году в РФ может составить 382,8 тыс. человек

 Квота на визовых работников в 2027 году в РФ может составить 382,8 тыс. человек

Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершена

 Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершена

РФ и США начали согласование точной даты переговоров в Абу-Даби

Гуманитарная миссия в Алешках завершается

 Гуманитарная миссия в Алешках завершается
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4014 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12688 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов