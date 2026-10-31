Россия считает включение Польши в Группу двадцати нарушающим принципы дипломатии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Москва не видит потребности включения Польши в состав "Двадцатки", ее приглашение нарушает принципы дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя намерение Вашингтона включить эту страну в состав постоянных членов этого объединения.

Лавров отметил, что Россия не сталкивалась с давлением в связи с этим намерением со стороны США: "Никакого давления не было. Американцы просто пригласили польского министра, он приехал и сел на кресло, которое и ему они поставили".

"Конечно, это нарушает принципы дипломатии, и особенно многосторонней дипломатии, когда участники объединений, таких как "Двадцатка", работают на основе консенсуса. И что касается повестки дня, и что касается приглашения новых участников", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД "Группы 20".

По мнению министра, Польша "ничего не добавляет" объединению. "Во-первых, она по объему экономики не попадает в эту категорию стран, а во-вторых, она, как они заявляют, представляет Восточную Европу. Нет такого понятия - Восточная Европа, есть понятия Евросоюз и НАТО, а политику этих двух объединений достаточно уже представляют те, кто входит в "Двадцатку" с самого начала", - пояснил он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в кулуарах саммита "многие коллеги говорили, что это очень неправильное решение американских хозяев". "Посмотрим. Мы будем стараться эту ситуацию выправить и вернуть работу Группы 20 в консенсусное русло", - заключил Лавров.