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Захарова сообщила о неформальных контактах Лаврова и Рубио на полях G20

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели контакты "на ногах" на приеме по случаю встречи руководителей внешнеполитических ведомств "Группы двадцати" в Атланте, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прием по случаю министерской "двадцатки" американское председательство устроило в океанариуме Атланты. С приветственным словом выступил госсекретарь Марко Рубио. А затем начались те самые контакты "на ногах", вызвавшие невероятный ажиотаж у фотографов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Соответствующие фотографии официальный представитель МИД РФ также опубликовала у себя в канале.

Ранее Лавров сообщил, что провел контакт с Рубио в ходе мероприятий "двадцатки" в Атланте и обсудил с американским коллегой двусторонние отношения и подготовку к саммиту АТЭС в Шэньчжэне.

Мария Захарова МИД РФ Марко Рубио Сергей Лавров
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