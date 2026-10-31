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Часть оборудования на ТЭЦ в Калининграде отключилась из-за срабатывания автоматики

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В результате срабатывания противоаварийной автоматики частично отключилось оборудование на Калининградской ТЭЦ-2, сообщила в субботу пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.

"В результате срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2 отключилась часть оборудования", - написала Башкирова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что нагрузка была оперативно перераспределена на другие станции калининградской генерации, а сетевая организация занимается подключением потребителей.

В свою очередь в комментарии Россетей сказано, что на объектах "Россети Янтарь" технологических нарушений нет, сработала противоаварийная автоматика.

"Идет включение оборудования, поэтапное обеспечение электроэнергией потребителей. В течение часа будут подключены все потребители", - сообщили в "Россетях".

Калининград
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