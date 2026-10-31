Российские военные нанесли удары беспилотниками по целям в Харькове

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение ночи ударами беспилотников поражены цели в Харькове.

Как заявили в Минобороны РФ, были поражены цеха на территории промышленной зоны "Протон", в которых осуществлялось производство комплектующих для вооружения и военной техники ВСУ.

Кроме того, нанесен удар по складским помещениям, оборудованным под места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.