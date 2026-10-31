ВС РФ поразили в Киеве ТЭЦ, обеспечивающую электроэнергией объекты военной логистики

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России минувшей ночью поразили в Киеве теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает электроэнергией объекты военной логистики и места хранения техники, сообщает министерство обороны РФ.

В результате ударов в поражена "теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники", сказано в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

По данным Минобороны, "сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также морским судам, задействованным для нужд ВСУ".