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Ростовская область за ночь отразила атаку более 90 БПЛА

Ростовская область за ночь отразила атаку более 90 БПЛА
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Более 90 беспилотников уничтожены за ночь в пяти муниципалитетах Ростовской области, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в субботу.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 90 БПЛА в городе Камненске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском", - написал Слюсарь в своем канале в Max

По его данным, в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, остекление и хозпостройка частного домовладения. Пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 октября 2026 года Военная операция на Украине
Ростовская область Юрий Слюсарь
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