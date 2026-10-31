Ростовская область за ночь отразила атаку более 90 БПЛА

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Более 90 беспилотников уничтожены за ночь в пяти муниципалитетах Ростовской области, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в субботу.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 90 БПЛА в городе Камненске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском", - написал Слюсарь в своем канале в Max

По его данным, в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, остекление и хозпостройка частного домовладения. Пострадавших нет.