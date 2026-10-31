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Минобороны РФ сообщает о поражении за ночь более 430 украинских беспилотников

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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