Минобороны РФ сообщает о поражении за ночь более 430 украинских беспилотников

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан.