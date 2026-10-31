Глава Херсонской области заявил, что гуманитарная миссия в Алешках завершена

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

Он отметил, что главная цель миссии "- помочь людям - достигнута".

"За время режима тишины удалось не только эвакуировать жителей из Алешек, но и доставить продукты, лекарства, топливо и другие предметы первой необходимости всем жителям 15-км зоны", - отметил Сальдо.

"К сожалению, гуманитарная миссия не обошлась без потерь. Еще один военнослужащий погиб и один получил ранение при разминировании маршрутов", - сообщил губернатор.

Он поблагодарил бойцов и командиров группировки войск "Днепр", которые, рискуя собственными жизнями, обеспечивали безопасность гуманитарных колонн.

Кроме того, Сальдо подчеркнул, что "снабжение прифронтовых населённых пунктов было и остаётся одной из наших главных задач".