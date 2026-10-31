Поиск

Глава Херсонской области заявил, что гуманитарная миссия в Алешках завершена

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

Он отметил, что главная цель миссии "- помочь людям - достигнута".

"За время режима тишины удалось не только эвакуировать жителей из Алешек, но и доставить продукты, лекарства, топливо и другие предметы первой необходимости всем жителям 15-км зоны", - отметил Сальдо.

В РоссииНесколько человек, эвакуированных из Алешек, госпитализированы в СимферополеЧитать подробнее

"К сожалению, гуманитарная миссия не обошлась без потерь. Еще один военнослужащий погиб и один получил ранение при разминировании маршрутов", - сообщил губернатор.

Он поблагодарил бойцов и командиров группировки войск "Днепр", которые, рискуя собственными жизнями, обеспечивали безопасность гуманитарных колонн.

Кроме того, Сальдо подчеркнул, что "снабжение прифронтовых населённых пунктов было и остаётся одной из наших главных задач".

Алешки Херсонская область Владимир Сальдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несколько человек, эвакуированных из Алешек, госпитализированы в Симферополе

Группу жителей Алешек, желающих вернуться на Украину, отправили в Белоруссию

Ростовская область за ночь отразила атаку более 90 БПЛА

 Ростовская область за ночь отразила атаку более 90 БПЛА

Аэропорты Екатеринбурга и Перми приостановили работу

 Аэропорты Екатеринбурга и Перми приостановили работу

Лавров напомнил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве

Глава МИД РФ заявил, что Москва не изменила подход к урегулированию с начала СВО

 Глава МИД РФ заявил, что Москва не изменила подход к урегулированию с начала СВО

Глава МИД РФ заявил, что сущностные вопросы в отношениях с США не решаются

Лавров сообщил, что у него был неплохой разговор с Рубио

Идея саммита Россия-Китай-США на полях АТЭС находит поддержку в трех столицах

Россия и Южный Судан заключили соглашение о военном сотрудничестве

 Россия и Южный Судан заключили соглашение о военном сотрудничестве
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4022 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12700 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов