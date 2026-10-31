Пассажирские катера в Севастополе приостанавливают работу на одном маршруте

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Пассажирские катера в Севастополе приостанавливают работу на маршруте "Радиогорка - Артбухта" из-за непогоды, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в субботу.

"Из-за ухудшения погодных условий линия "Радиогорка - Артбухта" приостанавливает работу с 16:30", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу в Севастополе приостановили работу парома из-за непогоды.

В Севастополе для пассажиров работает паром и катера на трех маршрутах.