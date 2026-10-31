Подачу газа потребителям восстановили в Карабудахкентском районе Дагестана

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Специалисты АО "Газпром газораспределение Дагестан" завершили восстановительные работы на поврежденном газопроводе и возобновили подачу газа в населенные пункты Карабудахкентского района республики, сообщает пресс-служба компании.

"Газоснабжение шести сел Карабудахкентского района восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что повреждение подземного газопровода высокого давления произошло в Карабудахкентском районе Дагестана при проведении земляных работ, шесть населенных пунктов муниципалитета были временно лишены газоснабжения.