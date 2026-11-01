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ВМС США перехватили 144 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 144 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 31 октября американские силы перенаправили 144 коммерческих судна, чтобы обеспечить соблюдение установленных требований", - говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, за последние шесть месяцев при поддержке американских ВМС через Ормузский пролив успешно прошли более 3 тыс. коммерческих судов, несмотря на угрозы и атаки со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Это свыше 95% всех судов, следовавших через него за этот период, указали в командовании.

С лета текущего года американские силы оказали содействие партнерам в странах Персидского залива в экспорте более 1,5 млрд баррелей нефти, отметили в CENTCOM, подчеркнув, что это наглядно демонстрирует: США и их региональные партнеры контролируют этот международный водный путь.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них.

Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

ВМС США КСИР Иран CENTCOM
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