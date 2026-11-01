Более 70 дронов ликвидировано за сутки в Курской области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 73 украинских дронов над регионом за прошедшие сутки.

"Всего в период с 09:00 31 октября до 09:00 1 ноября сбито 73 вражеских беспилотника различного типа. 34 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в ряде населенных пунктов повреждены несколько частных домов и автомобилей.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.