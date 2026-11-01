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РФ поможет Азербайджану строить и модернизировать объекты по ремонту бронетехники

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российские специалисты помогут Азербайджану строить и модернизировать объекты по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении армии страны, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Подписана целая программа, которая подразумевает модернизацию и строительство объектов по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении азербайджанской армии ", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

При этом глава ФСВТС отметил, что Россия сегодня не только предлагает партнерам финальную продукцию, но и участвует в военно-технологическом сотрудничестве.

Азербайджан ФСВТС Дмитрий Шугаев
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