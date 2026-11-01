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Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА в Нижегородской области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на промышленный объект и объекты гражданской инфраструктуры в Нижегородской области, сообщает СКР в своем канале в Мах в воскресенье.

"Ночью 1 ноября в ходе массированной атаки украинских вооруженных формирований с использованием беспилотных летательных аппаратов значительные повреждения получило промышленное предприятие, расположенное в Кстовском районе Нижегородской области. Кроме того, повреждения зафиксированы на объектах гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье 205 УК РФ (Террористический акт).

В РоссииНижегородское промпредприятие получило значительные повреждения при массированной атаке БПЛАЧитать подробнее

В рамках расследования устанавливаются тип и модель использованных беспилотных летательных аппаратов, а также конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к совершению преступления, отмечает СКР.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе в воскресенье отражается массированная атака БПЛА, уничтожено более сотни дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что повреждено промпредприятие и объект коммунальной инфраструктуры. Информация о возможном повреждении жилых домов уточняется.

Нижегородская область СКР
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