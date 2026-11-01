В Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина в машине

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - При массированной атаке БПЛА в Нижегородской области в воскресенье есть пострадавший, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле. Она была доставлена в больницу, врачи оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет, женщина отпущена домой", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее Никитин сообщил, что в регионе в воскресенье отражается массированная атака БПЛА, уничтожено более сотни дронов. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что повреждено промпредприятие и объект коммунальной инфраструктуры. Информация о возможном повреждении жилых домов уточняется.

Власти Нижегородской области принимают меры для обеспечения наличия топлива на АЗС и просят водителей не создавать ажиотаж.