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Четыре человека погибли в ЛНР результате ударов ВСУ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Четверо погибли, двое ранены в ЛНР в результате украинских ударов, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max.

Так, по его данным, накануне вечером на автодороге в Беловодском муниципальном округе один мужчина погиб и две женщины пострадали в результате атаки автобуса, который развозил работников маслозавода после смены.

На участке дороги Старобельск - Беловодск БПЛА ВСУ атаковали легковой автомобиль, погибли женщина и мужчина, сообщил Пасечник.

Еще один мужчина погиб в результате удара в районе села Раздольное Старобельского муниципального округа по гражданскому автомобилю, добавил глава ЛНР.

Также по его данным, под огонь ВСУ попали транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Северодонецке, Алчевске и Беловодском муниципальном округе.

"Над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей", - отметил Пасечник.

ЛНР
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